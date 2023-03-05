Yunan Bakan Dendias İstanbul'a geliyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın yarın İstanbul'a ziyarette bulunacağı bildirildi.

Yunan Bakan Dendias İstanbul'a geliyor
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nde dini törene katılacak / 2023

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dendias, yarın Fener Rum Patrikhanesi'nde gerçekleştirilecek dini törene katılacak.

Dini törenin ardından Yunanistan'daki tren kazası ve Türkiye'de 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenler için anma töreni yapılıp dua okunacak.

Dendias, İstanbul ziyareti çerçevesinde Fener Rum Patriği Bartholomeos ile de bir araya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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