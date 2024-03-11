Yunanistan'da AB ve NATO'ya tepki eylemleri!

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenledi.

Yunanistan'ın NATO ve AB'nin askeri operasyonlarına katılmasına karşı çıkan Yunan Komünist Partisi Yunan askerlerinin sınır dışında hiçbir operasyona gönderilmemesini talep etti.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan eylemciler, savaş karşıtı sloganlar attı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) 26 Şubat tarihli olağan toplantısında, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisiyle, Yunanistan'ın, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla AB'nin "Aspides" misyonuna katılmasına karar vermişti.