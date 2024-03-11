Yunanistan'da AB ve NATO'ya tepki eylemleri!

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenledi.

Yunanistan'da AB ve NATO'ya tepki eylemleri!
Editör: Yağmur Biçen

Yunanistan Komünist Partisi (KKE), ülkenin NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) askeri operasyonlarına katılmasına karşı eylem düzenledi.

Yunanistan'ın NATO ve AB'nin askeri operasyonlarına katılmasına karşı çıkan Yunan Komünist Partisi Yunan askerlerinin sınır dışında hiçbir operasyona gönderilmemesini talep etti.

Başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda toplanan eylemciler, savaş karşıtı sloganlar attı.

Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında düzenlenen Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin (KYSEA) 26 Şubat tarihli olağan toplantısında, Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın önerisiyle, Yunanistan'ın, Kızıldeniz'de seyrüsefer serbestisinin korunması amacıyla AB'nin "Aspides" misyonuna katılmasına karar vermişti.

İzmir'de bir kişi eşini öldürüp ardından...İzmir'de bir kişi eşini öldürüp ardından...Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunanistan # avrupa birliği # nato
Çok Okunanlar
İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...
İslam Memiş uyardı! Bu hafta altın ve gümüş...
Naci Görür uyardı! O ilin fay hatlarına dikkat!
Naci Görür uyardı! O ilin fay hatlarına dikkat!
Asgari ücrete ara zam mı yapılacak?
Asgari ücrete ara zam mı yapılacak?
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
Canan Karatay uyardı! İftarda bu yiyeceklerden uzak durun
İstanbul'da tır otomobile çarptı! can kayıpları var!
İstanbul'da tır otomobile çarptı! can kayıpları var!
Öne Çıkanlar Filistin Direnişi İsrail Ordusunu vurduğu görüntüleri paylaştı | ULUSAL HABER Filistin Direnişi İsrail Ordusunu vurduğu görüntüleri paylaştı | ULUSAL HABER İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis İstanbul’un yüksek kesimlerinde sis