Yunanistan'da antiemperyalist protesto! NATO'ya ait tren durduruldu!

Yunanistan Dedeağaç'ta Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, tren yolu üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi.

Yunanistan'da antiemperyalist protesto! NATO'ya ait tren durduruldu!

DEDEAĞAÇ EMPERYALİSTLERİN KALESİ DEĞİL, HALKLARIN LİMANIDIR

Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde savaş karşıtı bir grup eylemci, tren yolu üzerine barikat kurarak ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni engelledi.

Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.

Yunanistan'da antiemperyalist protesto! NATO'ya ait tren durduruldu! - Resim : 1

KATİLLER EVİNİZE DÖNÜN

Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.

Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# yunanistan # nato # Komünist Partisi
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