Yunanistan'ı sel vurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor

Yunanistan'daki sel felaketinde ölü sayısı 12'ye çıktı. Sel yüzünden mahsur kalanları kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve sahil güvenliğe ait botlarla devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Miçotakis bölgeyi ziyaret etti.

Sel mağdurları Larisa'da Miçotakis'e karşı protesto eylemi düzenledi. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Polis ve eylemciler arasında çıkan arbedede 9 polis yaralandı. 20'nin üzerinde eylemci gözaltına alındı.

YUNANİSTAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE BAŞVURUYOR

Miçotakis, sel felaketinin yol açtığı zararın tazmin edilmesi için Avrupa Birliği'ne başvuracağını bildirdi.

Yunanistan'da temmuz ayında çıkan orman yangınlarında da 36 kişi hayatını kaybetmişti.