Zelenski’nin ABD ziyareti sırasında Ukrayna Ordusu, TürkAkım’a saldırdı

Ukrayna, TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu. 3 Ukrayna İHA'sı Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Zelenski’nin ABD ziyareti sırasında Ukrayna Ordusu, TürkAkım’a saldırdı
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Ukrayna, TürkAkım'a saldırı girişiminde bulundu. 3 Ukrayna İHA'sı Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi.

UKRAYNA ORDUSU TÜRKAKIM’A SALDIRDI

ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'yi Beyaz Saray'dan kovmuş, Ukrayna Büyükelçiliği de Erdoğan'ın şemsiye tuttuğu görüntüleri paylaşmıştı. Bir yandan Türkiye'den yardım isteyen Ukrayna diğer yandan Türk Akım'ına saldırı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın TürkAkım boru hattının Kuban'daki kompresör istasyonuna 3 insansız hava aracıyla saldırdığını bildirdi. Saldırıda kullanılan İHA'ların tesisten güvenli bir mesafede hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü, istasyonun olağan düzende çalışmaya ve gaz pompalamaya devam ettiği vurgulandı. Ukrayna Ordusu, daha önce de TürkAkım’ı hedef almış, sabotaj girişimleri Rusya tarafından engellenmişti.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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