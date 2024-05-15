Zelenskiy İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

Zelenskiy İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti
Editör: Yağmur Biçen

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe’nin Zelenskiy onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu. Ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanının İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

"GEREKÇE GÖSTERMEDİ"

Portekiz hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise Zelenskiy’in Portekiz ziyaretini iptal ettiği ancak herhangi bir neden belirtmediği kaydedildi.

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Ukrayna # portekiz # portekiz ispanya
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