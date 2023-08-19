2 bin öğrenci yurtsuz kaldı! Boğaziçi Üniversitesinin kararına tepki

Boğaziçi Üniversitesi deprem riski nedeniyle yurtları boşalttı. 2 bin öğrenci yurtsuz kaldı

Üniversite yönetimi açıkta kalan öğrencilerin topluluk odalarında geçici olarak kalacağını açıkladı.

Topluluk yöneticileri ise yaptıkları açıklamada topluluk odalarının sadece 108 öğrencinin barınma ihtiyacını karşıladığı belirterek alınan karara tepki gösterdi.

Öğrenciler, topluluklar için önerilen yerleşkenin ise teknik ve fiziki açıdan yetersiz olduğunu söyledi.

BOĞAZİÇİ KULÜPLERİNDEN TEPKİ

Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Gökalp Erbaş, üniversite yönetimine çağrı yaptı.