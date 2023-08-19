2 bin öğrenci yurtsuz kaldı! Boğaziçi Üniversitesinin kararına tepki
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü deprem riski nedeniyle yurtları boşalttı. 2 bin öğrenci yurtsuz kaldı. Üniversite yönetimi öğrenci kulüplerinin odalarının kullanıma açılacağı bildirildi. Öğrenci kulüpleri, bu şekilde yalnızca 108 öğrenciye yer verilebileceğini söyleyerek, karara tepki gösterdi.
Boğaziçi Üniversitesi deprem riski nedeniyle yurtları boşalttı. 2 bin öğrenci yurtsuz kaldı
Üniversite yönetimi açıkta kalan öğrencilerin topluluk odalarında geçici olarak kalacağını açıkladı.
Topluluk yöneticileri ise yaptıkları açıklamada topluluk odalarının sadece 108 öğrencinin barınma ihtiyacını karşıladığı belirterek alınan karara tepki gösterdi.
Öğrenciler, topluluklar için önerilen yerleşkenin ise teknik ve fiziki açıdan yetersiz olduğunu söyledi.
BOĞAZİÇİ KULÜPLERİNDEN TEPKİ
Boğaziçi Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Başkanı Gökalp Erbaş, üniversite yönetimine çağrı yaptı.
- Kulüp odalarımız yurda dönüştürülse bile söz konusu açığın yüzde 10'unu bile karşılamıyor. Öğrenci Kulüpleri, Boğaziçi Üniversitesi'nin kültürünün, sosyal yaşamının, öğrencinin yaratıcılık ve üretiminin merkezleridir. Onlara zarar vermek demek üniversitemize büyük bir zarar vermek demektir. Talebimiz, dönem başladığında açıkta kalacak olan yüzlerce arkadaşımız için hem geçici hem kalıcı aşamalarda hepsini kapsayan adımlar atılması ve kulüp odalarının kulüplerde kalmasıdır.