2024 Yılı Burs ve Kredi Rakamları Belli Oldu! KYK Burs ve Öğrenim Kredisi Ne Kadar Oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023-2024 eğitim-öğretim dönemi kredi ve burs miktarlarını duyurdu. Yapılan açıklama, "2023-2024 KYK burs ve öğrenim kredisi ne kadar, kaç TL oldu?" Sorularını gündeme getirdi. KYK burs ve kredi imkanından yararlanan üniversite öğrencileri yeni dönem kredi ve burs miktarlarını araştırmaya başladı. Yeni dönem kredi ve burs miktarlarına gelen zam sonrasında güncel burs miktarları haberimizde derledik. İşte 2023-2024 zamlı KYK burs ve kredi miktarları...

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından konuya ilişkin yaptığı açıklamada:

Gençlik ve Spor bakanlığımızdan kredi ve burs alan öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. 2024 yılı kredi burs ücretlerini 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkarıyoruz.