ALES/2 SINAV YERLERİ BELLİ OLDU! ÖSYM sınav giriş belgesi sorgulama ekranına nasıl ulaşılır?

ALES sınava giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, ağustos ayının 20'sinde gerçekleşecek. Adaylar, ALES sınav giriş belgesini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde, ALES-2 giriş bilgileri, şu duyuru ile birlikte yayımlandı:

"20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2023-ALES/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak 2023-ALES/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES SINAVI KAÇ SORU?

Sınav sayısal testi, adaylarınsayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.