AÖF DERS SEÇİMİ NE ZAMAN 2023? Kayıt yenileme hangi tarihlerde yapılacak? İşte Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi akademik takvimİ...

AÖF ders seçiminin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ders seçim tarihleri, kayıtlarla beraber gündeme geldi. Öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecek. Peki AÖF ders seçim tarihi açıklandı mı?

İŞTE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF AKADEMİK TAKVİMİ



Anadolu Üniversitesi kayıt takvimi şu şekilde:

İkinci Üniversite: 21 Ağustos 2023 Pazartesi- 16 Ekim 2023 Pazartesi

ÖSYS Yeni Kayıt: 28 Ağustos Pazartesi-1 Eylül 2023 Cuma

ANADOLUYÖS: 21 Ağustos 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Dikey Geçiş (DGS): ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Ek Yerleştirme: ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Sağlık Lisans Tamamlama: YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.

Yatay Geçiş: 11 Eylül 2023 Pazartesi-15 Eylül 2023 Cuma

Yatay Geçiş Ders Ekleme: 9 Ekim 2023 Pazartesi-16 Ekim 2023 Pazartesi

Kayıt Yenileme (Ekle-Sil): 2 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi

AÖF DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?



Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci şifresi veya e-devlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.

İkinci aşamada ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.

Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.

Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.







