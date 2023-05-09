Onbinlerce öğrenci okullarına geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Deprem bölgesinde yaşamın normale dönmesinde okullarımızı kısa süre içinde açmamızın çok büyük rolü oldu. Afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerimizin 72 bin 89'u bugün itibarıyla okullarına tekrar kavuştu. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.