O öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alındı: Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık" dedi.

O öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alındı: Bakan Özer açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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