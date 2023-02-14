O öğrenciler taşımalı eğitim kapsamına alındı: Bakan Özer açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen 10 ilde çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarını taşımalı eğitim kapsamına aldık" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı10 ilde eğitime 1 Mart'a kadar ara YÖK'ten 'uzaktan eğitim' açıklaması Üniversitelerde tamamen uzaktan eğitime geçilecek Açık öğretim kayıt işlemleri uzatıldı