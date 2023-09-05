Bakan Tekin eğitim-öğretim yılı hakkında konuştu!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA Editör Masası’nın konuğu olan Bakan Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Yeni öğretmen alımı için takvimin, ekim ayı sonunda ilan edileceğini söyleyen Bakan Tekin, “Bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” dedi. Öğrencilerin artık sınıfa girerken cep telefonlarını teslim edeceğini söyleyen Tekin, öğretmenlerin de öğrencilere örnek olmak adına cep telefonuyla sınıfa girmeyeceğini açıkladı.



ZORUNLU BAĞIŞ

Bakan Tekin’e zorunlu bağış konusu da soruldu. Tekin:

- Böyle bir usul asla yok, ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

ÖĞRETMENLER TELEFONU BIRAKIYOR

Tekin, öğrencilerin cep telefonlarını derse girmeden teslim edeceklerini, öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini bildirdi.

DEVAMSIZLIK KONUSU ÖNEMLİ!

Devamlılık ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcı olduklarını söyleyen Bakan Tekin, “Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖZEL OKULLARA MASADA

Bakan Tekin, özel okullardaki servis ve yemek ücretlerine de değindi. Tekin, kamuoyunu rahatsız edecek artışların yapılmayacağı garantisini aldıklarını söyledi.

ÖĞRETMENLER İÇİN ÖNLÜK TASARLANIYOR

Bakan Tekin’e öğretmenlerin yeni eğitim-öğretim döneminde önlük giyip giymeyeceği soruldu.

Tavsiye kararında bulunduklarını, bir zorunluluk getirmediklerini söyleyen Bakan: