Beklenen haber geldi! 2023 DGS sonuçları açıklandı

16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS (Dikey Geçiş Sınavı) sonuçları açıklandı. Öğrencilerin 2 yıllık bölümlerini 4 yıllığa tamamlamak için girmeyi tercih ettiği sınav sonuçları heyecanla bekleniyordu. Nihayet beklenen haber geldi. ÖSYM sınav sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

BUGÜN ( 11 AĞUSTOS) AÇIKLANAN DGS SINAV SONUÇLARINA SONUC.OSYM.GOV.TR ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ

ADAYLAR SINAV KAĞIDINA ULAŞABİLECEK!

16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Ağustos 2023 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK BÖLÜMLER

2 Yıllık bölümlerin 4 yıllığa tamamlandığı her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS sonuçları açıklandı. Peki 4 yıllığa tamamlanabilen bölümler neler ? İşte detaylar...