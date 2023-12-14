Bu üniversite Türkiye'de onuncu sırada bulunuyor. Greenmetric’in bu seneki göre İnönü Üniversitesi yeşil kampüs sıralamasında 52 basamak yükseldi. Değerlendirme raporuna göre Yeşil Kampüs sıralamasında 2022 yılında 208’nci sırada yer alan İnönü Üniversitesi dünya çapında bin 183 üniversitenin katıldığı 2023 sıralamasında 52 basamak yükselerek 8 bin 75 puanla 156’ıncı oldu.

Bu Üniversite Türkiye'de Onuncu Sırada

Türkiye’den 98 üniversitenin katıldığı 2023 UI Greenmetric Türkiye sıralamasında ise İnönü Üniversitesi ilk 10’a adını yazdırmayı başardı. 2022 yılında ise Türkiye’den 86 üniversitenin katıldığı 2022 UI Greenmetric Türkiye sıralamasında İnönü Üniversitesi 16’ıncı sırada yer almıştı.

Raporda “Yerleşke ve Altyapı” kategorisinde bin 325 puan, “Enerji ve İklim Değişikliği” kategorisinde bin 700 puan, “Atık Yönetimi” kategorisinde bin 50 puan, “Su Yönetimi” kategorisinde 800 puan, “Ulaşım” kategorisinde bin 550 puan, “Eğitim ve Araştırma” kategorisinde ise bin 650 puan toplayarak toplamda 8 bin 75 puanla dünya çapında 156’ıncı sıraya yerleşti.

İnönü Üniversitesi UI Greenmetric’in 2022 yılı raporunda ise “Yerleşke ve Altyapı” kategorisinde bin 175 puan, “Enerji ve İklim Değişikliği” kategorisinde bin 575 puan, “Atık Yönetimi” kategorisinde bin 50 puan, “Su Yönetimi” kategorisinde 750 puan, “Ulaşım” kategorisinde bin 450 puan, “Eğitim ve Araştırma” kategorisinde bin 550 puan olmak üzere toplamda 7 bin 550 puanla 208’inci sırada yer almıştı.