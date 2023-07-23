Bugün günlerden KPSS! KPSS saat kaçta? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre; KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te gerçekleştirilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde adaylara çoktan seçmeli 120 soru sorulacak. Verilen süre ise130 dakikayla sınırlı.

Eğitim Bilimleri oturumunda ise adayların 80 soru için tam 100 dakikası olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında TC kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günü nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 105 sınav merkezinde yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168, Eğitim Bilimleri oturumuna ise 572 bin 20 adayın başvurduğunu belirtti.

KPSS sonuçları 25 Ağustos Cuma günü açıklanacak.