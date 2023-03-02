Deprem bölgesinde sınavlar nasıl yapılacak? ÖSYM açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına girecek adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği belirtildi.

Deprem bölgesinde sınavlar nasıl yapılacak? ÖSYM açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına girecek adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi # YÖK # Kahramanmaraş # deprem
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