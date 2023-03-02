Deprem bölgesinde sınavlar nasıl yapılacak? ÖSYM açıkladı

ÖSYM'den yapılan açıklamada Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da yapılacak olan YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1 ve MSÜ Aday Belirleme Sınavlarına girecek adayların farklı illerden sınav merkezi seçmesi gerektiği belirtildi.