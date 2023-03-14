Deprem bölgesinden kaç öğrenci nakledildi: Bakan Özer açıkladı
6 Şubat depremleri sonrası depremzede öğrencilerin başka illere nakil işlemleri yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bugüne kadar deprem bölgesinden 242 bin 904 öğrencinin nakilinin yapıldığını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.
İŞTE İLLERE GÖRE NAKLEDİLEN ÖĞRENCİ SAYISI
- Ankara - 33 bin 142 öğrenci
- Mersin - 22 bin 300 öğrenci
- Antalya - 21 bin 832 öğrenci
- İstanbul - 18 bin 452 öğrenci
- Konya - 13 bin 181 öğrenci
- İzmir - 9 bin 797 öğrenci
- Kayseri - 8 bin 16 öğrenci
- Bursa - 7 bin 466 öğrenci
- Muğla- 6 bin 674 öğrenci
- Aydın - 5 bin 260 öğrenci
- Elazığ - 5 bin 97
Kaynak: Anadolu AjansıLGS başvuru kılavuzu yayınlandı LGS tarihi belli oldu LGS'nin tarihi belli oldu Son gün 31 Mart