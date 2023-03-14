Deprem bölgesinden kaç öğrenci nakledildi: Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün itibarıyla 10 ilimizden 242 bin 904 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerini destekleyerek her zaman yanlarında olacağız." ifadesini kullandı.

İŞTE İLLERE GÖRE NAKLEDİLEN ÖĞRENCİ SAYISI