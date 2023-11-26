Eğitime Fırtına Engeli! Zonguldak ve İskenderun'da Okullar Yarın Tatil Edildi

Zonguldak'ta ve İskenderun'da etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Eğitime Fırtına Engeli! Zonguldak ve İskenderun'da Okullar Yarın Tatil Edildi
Son Güncelleme:

Zonguldak Valiliği yarın eğitim kurumlarında fırtına ve sağanak nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklama şu şekilde:

- Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla İLİMİZ GENELİNDE 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İskenderun'da da Eğitime Ara Verildi

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun'da yarın okullar tatil edilmiştir" denildi. İskenderun'da  dün başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. 

Kaynak: TRT Haber

# Zonguldak # zonguldak # fırtına
Çok Okunanlar
Pençe Kilit Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu!
Pençe Kilit Bölgesinde 2 Asker Şehit Oldu!
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış Uyarısı!
İzmir'de Deniz Taştı!
İzmir'de Deniz Taştı!
İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!
İstanbul'u Lodos ve Sağanak Vurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Reisi Görüştü
Öne Çıkanlar İyi Parti'de Buğra Kavuncu ve Kürşat Zorlu Kapışması! | M. İlker Yücel | Ulusal Ezber Bozan İyi Parti'de Buğra Kavuncu ve Kürşat Zorlu Kapışması! | M. İlker Yücel | Ulusal Ezber Bozan Canan Karatay'dan Beyin Şatı! Canan Karatay'dan Beyin Şatı!