İşte 750 bin gencin çözemediği o soru
Matematik testindeki bir soru 2008 yılında düzenlenen Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda (ÖSS) 750 bin öğrenci tarafından çözülemedi. Peki eğitim sistemindeki niteliği sorgulatan bu sorunun yanıtı neydi? İşte ayrıntılar...
2008 yılında o dönemki adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na (ÖSS) yaklaşık 1.5 milyon aday girdi.
Sınavda sorularn öyle bir soru var ki, neredeyse sınava giren adayların yarısı soruyu yanıtlayamadı.
PEKİ MATEMATİK TESTİNDE '15-(8-3)' ŞEKLİNDEKİ SORUNUN CEVABI NEYDİ?
Dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan sınava giren adaylar arasında dört işlemi bile yapamayanlar olduğunu belirterek, şu örneği verdi:
- Bir soru vardı hiç unutamıyorum. 2006 yılında sorduk. Rakamlar tam hatırımda değil ama soru şöyleydi: 15-(8-3) =? Sonucun ne olduğunu sorduk. 8'den 3'ü çıkaracak, 5 kalacak, 15'ten 5'i çıkaracak 10 kalacak. Bunu adayların yüzde 48 yapamadı. Yani 1.5 milyon kişiden nerede ise yarısı bu sorunun cevabını veremedi. Maalesef seviye böyle.