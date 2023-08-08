İşte 750 bin gencin çözemediği o soru

2008 yılında o dönemki adı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na (ÖSS) yaklaşık 1.5 milyon aday girdi.

Sınavda sorularn öyle bir soru var ki, neredeyse sınava giren adayların yarısı soruyu yanıtlayamadı.

PEKİ MATEMATİK TESTİNDE '15-(8-3)' ŞEKLİNDEKİ SORUNUN CEVABI NEYDİ?

Dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan sınava giren adaylar arasında dört işlemi bile yapamayanlar olduğunu belirterek, şu örneği verdi: