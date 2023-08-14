KYK yurt başvuruları ne zaman? 2023 yurt başvurusu için geri sayım

2023 KYK yurt başvuruları üniversiteli adaylarının gündeminde yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklanmış ve tercih süreci de geride kalmıştı. Üniversiteli adaylarının gözü şimdi KYK'dan yapılacak yurt başvurularına yönelik açıklamalara çevrildi. Yurt başvurularının YKS yerleştirme işlemlerinin hemen ardından başlayacak üniversite kayıt süreci ile netlik kazanması bekleniyor. İşte, KYK yurt başvuru sürecine dair ayrıntılar...

2023 KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 tarihinde başlamıştı.

Bu yılki başvuruların da ilk yerleştirme işleminin sonuçlarının ilan edilmesinin ardından yine Ağustos ayının son haftası başlayabileceği tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

Gazi ve gazi çocukları,

Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

Devlet koruması altında olanlar,

Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.