LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!

Bugün gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrenciler ve veliler gözlerini sonuçlara çevirdi. Milyonlarca öğrencinin ter döktüğü sınavın sonuçları, 27 Haziran 2025 Cuma günü açıklanacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu!
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl sekizinci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, bugün ülke genelinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 milyonun üzerinde öğrencinin katıldığı sınavda, öğrenciler hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için iki oturumda toplam 90 soruya yanıt verdi.

1 MİLYONDAN FAZLA ÖĞRENCİ TERCİH HAKKINI BEKLİYOR

Sınav maratonunu geride bırakan öğrenciler için şimdi heyecanlı bekleyiş başladı. Her öğrencinin 5 tercih hakkı bulunurken, LGS puanı ile öğrenci alan liselere yerleşim süreci sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacak. Aileler ve öğrenciler, tercih döneminde doğru kararı verebilmek için sonuçları ve yüzdelik dilimleri büyük bir dikkatle inceleyecek.

15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşen sınavın sonuçlarının, 27 Haziran 2025 Cuma günü açıklanması bekleniyor.

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