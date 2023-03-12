LGS tarihi belli oldu

2023 LGS sınav tarihi belli oldu. Buna göre, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavı 4 Haziran'da yapılacak.

BAKAN ÖZER DUYURDU

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

2023 LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan karar gereği 2023 LGS'de 8'inci sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını anımsatan Bakan Özer, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzunun 13 Mart Pazartesi günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacağını belirtti.

Buna göre; 2023 LGS başvuruları için tarih, 13 Mart'ta yayımlanacak başvuru kılavuzu sonrasında belli olacak.