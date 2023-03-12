LGS'nin tarihi belli oldu
İki büyük depremin ardından öğrencilerin en çok merak ettiği soru sınav süreçlerin nasıl işleyeceği olmuştu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya açıklık getirdi ve Liselere Geçiş Sınavı’nın 4 haziranda yapılacağını duyurdu.
Depremlerin ardından Lise ve Üniversiteye geçiş sınavları için takvimler yeniden oluşturuldu.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınavın 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi:
- Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.
Özer, 2023 LGS'de 8. sınıfın ikinci dönem konularından soru yer almayacağını da hatırlattı.