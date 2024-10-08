Lisede görev yapan öğretmen etkileşim uğruna kılıktan kılığa girdi

Kilis Mübeccel Suphi Sosyal Bilimler Lisesi’nde görev yapan bir öğretmen sosyal medyada etkileşim almak uğruna kılıktan kılığa giriyor.

Cemre Nilsu Çatakoğlu Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Okul yönetimi bahsi geçen öğretmenin, öğrencileri de olumsuz etkilediğini ifade ediyor. Sayıları günden güne artan fenomen öğretmenlerin nasıl bir eğitim öğretim sunduğu ise tartışma konusu...

Din kültürü öğretmeni olarak sosyal medyada popüler oldu. Etkileşim alma uğruna kuralları hiçe saydı.

Sosyal medyadaki hem okul içi hem okul dışı paylaşımları tepki toplayan Halil Mete Özkaya isimli öğretmenin daha önce de bir soruşturma geçirdiği belirtiliyor. Israrlı uyarılara rağmen ise paylaşımlarına devam diyor.

Okullarda telefon kullanımının yasaklanmasına rağmen öğretmenin paylaşımlarında öğrencilere kendi videosunu çektirdiği, mesleğiyle ilgili eğitsel olmayan içerikler paylaştığı görülüyor. Kıyafetleriyle ilgili videolarda ise birçok kız öğrencinin hayranlık içeren yorumları dikkat çekiyor. Öğretmen ise öğrencilerinden gelen bu yorumları gururla paylaşıyor.

Ulusal Kanal'a konuşan okul yönetimi bahsi geçen öğretmenle ilgili “Biz öğrencilere telefon verme yasak diyoruz, o öğrencilere video çektiriyor. Hastalık boyutuna ulaşmış durumda, her şeyi etkileşim için yapıyor” ifadelerini kullandı. 8 Ekim tarihinde Özkaya’ya yeni bir tutanak daha tutulduğunu belirten yönetim, bu durumun öğrencilerin sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri karşılığının disiplin cezası almak olduğunu belirtse de birçok öğretmen etkileşim için sosyal medyada kılıktan kılığa giriyor. Uzmanlar ise buna benzer olaylarda sorunun kaynağını kişilerde aramaktan daha çok sistemde aramak olduğunu belirtiyor.

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