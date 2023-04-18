Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 45 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin başvuru yapan adayların sözlü sınav sonuçları açıklandı.

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, adaylar, sözlü sınav sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden öğrenebilecek. Adayların atama tercihleri, 2-6 Mayıs'ta alınacak ve atama sonuçları ise 8 Mayıs'ta duyurulacak.

Öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sözlü sınav sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşasını gerçekleştireceğimiz Türkiye Yüzyılı'nda öğretmenlerimiz, eğitimdeki başarının anahtarı olacak. Sözlü sınav sonuçlarını bugün açıkladığımız öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Ülkemize hayırlı olsun...

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Sonucu Sorgulama için tıklayınız.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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