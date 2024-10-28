MEB'den ara tatil kararı! Tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenler için 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek ara tatil seminerinin çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu. Kararı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı. İşte o karara dair ayrıntılar...

MEB'den ara tatil kararı! Tarih belli oldu
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öğretmenlerden gelen yoğun talep doğrultusunda seminerlerin çevrim içi ortamda yapılmasına karar verdiklerini belirtti. Tekin, "Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum," ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin birinci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 20 Ocak 2025'te başlayacak ve 31 Ocak 2025'te sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025'te başlayarak, 20 Haziran 2025'te tamamlanacak.

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