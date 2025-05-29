MEB'den hayalet sınıf operasyonu: 10 özel okul kapatıldı

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, bazı özel okullarda öğrencilerin derslere düzenli olarak katılmadığı, sınavlara girmediği ve devamsızlık kayıtlarının tutulmadığı belirlendi. Ayrıca, not girişlerinin gerçeğe aykırı yapıldığı, bazı öğrencilerin kayıt için sunduğu denklik belgelerinin Bakanlık sisteminde bulunmadığı tespit edildi.

Bu kapsamda, 403 öğrencinin diploması geçersiz sayıldı, 398 öğrencinin ise sınıf geçme işlemi iptal edilerek bir önceki sınıf düzeyine geri alındı.

MEB, özellikle açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak sadece üniversite sınavına hazırlık amacıyla tam zamanlı kurslara katılan 12. sınıf öğrencileri için kurulan ve “hayalet sınıf” olarak adlandırılan, fiilen eğitim yapılmayan sınıfların varlığına odaklandı.

Bu çerçevede daha önce 6 özel okulun ruhsatı iptal edilmişti. Son olarak tespit edilen 4 okulun daha aynı gerekçeyle kapatılmasıyla, toplamda 10 okul faaliyetine son verdi. Bakanlık, 25 okul hakkında ise inceleme ve soruşturmaların sürdüğünü açıkladı.