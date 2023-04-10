MEB'den tatil kararı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan karara göre ara tatil süresi 10 güne uzatıldı. 14 Nisan 2023 Cuma günü okul bitiminden itibaren başlayacak olan ara tatilin, bayram tatili ile birleşerek 10 güne uzatılacağı duyuruldu. 24 Nisan'da ise okullar yeniden açılacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2023 yılı dini günler takvimiyle birlikte Ramazan ayı ve bayram tarihi belli oldu.

Buna göre; Ramazan ayı 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece başlayacak ve 20 Nisan'da sona erecek. Vatandaşlar 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak.

2023 RAMAZAN BAYRAMI TAKVİMİ

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar