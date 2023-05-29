MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona eriyor?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına giren adaylar tercih işlemleri ile ilgili sorgulamalar yapıyor. Peki MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona erecek? MSÜ tercih işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona eriyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi 2023 sınavına giren adaylara yönelik duyuruda bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ile ilgili yapılan duyuruda adaylara son tarih hatırlatıldı.

MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? - Resim : 1

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, tercih işlemleri hakkında arama motorlarında sorgulamalar yapmaya devam ediyor. Peki MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona erecek? MSÜ tercih işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona eriyor? - Resim : 2

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sınavına giren ve komutan olmak isteyen adaylar için Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri bugün yani 29 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Tercih işlemleri saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercih işlemlerini http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

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Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı

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