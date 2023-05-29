MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona eriyor?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi 2023 sınavına giren adaylara yönelik duyuruda bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri ile ilgili yapılan duyuruda adaylara son tarih hatırlatıldı.

MSÜ TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren adaylar, tercih işlemleri hakkında arama motorlarında sorgulamalar yapmaya devam ediyor. Peki MSÜ tercih işlemleri ne zaman sona erecek? MSÜ tercih işlemleri nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

MSÜ TERCİHLERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

2023 MSÜ sınavına giren ve komutan olmak isteyen adaylar için Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri bugün yani 29 Mayıs Pazartesi günü sona eriyor. Tercih işlemleri saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Adaylar tercih işlemlerini http://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Dikkat ⚠️



2023-MSÜ sınavına giren ve geleceğin komutanları olmak isteyen sevgili gençler! Millî Savunma Üniversitesi tercih işlemleri bugün (29 Mayıs 2023) saat 23:59'da sona erecek.



Tercihlerinizi https://t.co/pKhsiMtHUI adresinden yapabilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/SkNajbu6Ry — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2023

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Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı