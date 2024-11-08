Mülakat sistemi can aldı

Doğuş Can Kavaklı. Kaldığı yurdun 6'ncı katından atlayarak hayatına son vermişti. Genç yaşta hayatına kıyan Kavaklı'nın, olaydan üç gün önce birinci sıradan girdiği mülakattan elendiği ortaya çıktı.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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 Mülakat sisteminin liyakatla değil adam kayırmayla özdeşleştiğini belirten Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Can Aybars Bilgicier, yaşananlardan ders çıkarmamız lazım dedi.

Samsun'da kaldığı yurdun 6'ıncı katından atlayarak hayatına son veren Doğuş Can Kavaklı'nın olaydan üç günce mülakattan elendiği ortaya çıktı. Mülakat sisteminin karanlık yüzü acı bir şekilde tecrübe edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 genel seçimlerinde söylediği "mülakatı kaldıracağız" sözünü hatırlatan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Can Aybars Bilgicier, mülakat sistemi hak kayıplarına sebep olmaya devam ediyor dedi.

"Kamu görevleri başta olmak üzere birçok alanda mülakat sisteminin kaldırılması" gerektiğini vurgulayan Bilgicier, ölçme değerlendirme sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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