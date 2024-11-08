Mülakat sistemi can aldı

Mülakat sisteminin liyakatla değil adam kayırmayla özdeşleştiğini belirten Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Can Aybars Bilgicier, yaşananlardan ders çıkarmamız lazım dedi.

Samsun'da kaldığı yurdun 6'ıncı katından atlayarak hayatına son veren Doğuş Can Kavaklı'nın olaydan üç günce mülakattan elendiği ortaya çıktı. Mülakat sisteminin karanlık yüzü acı bir şekilde tecrübe edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 genel seçimlerinde söylediği "mülakatı kaldıracağız" sözünü hatırlatan Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Sekreteri Can Aybars Bilgicier, mülakat sistemi hak kayıplarına sebep olmaya devam ediyor dedi.

"Kamu görevleri başta olmak üzere birçok alanda mülakat sisteminin kaldırılması" gerektiğini vurgulayan Bilgicier, ölçme değerlendirme sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiğini aktardı.