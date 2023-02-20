O illerde okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer o sorunun cevabını verdi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz." dedi. Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattıklarını açıkladı.
Bakan Özer'in yaptığı açıklamada 10 ilde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil, ilçe ve okul bazlı sürdüreceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:
- 10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.
- Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm ilçelerde 1 Mart itibarıyla eğitim ve öğretime başlıyoruz.
Bakan Özer, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirterek şunları söyledi:
- Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık.
- Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen aranın 27 Mart'a kadar uzatıldı.
- Hastane sınıfları açılacak. Depremzede çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları yararlanacak.
Kaynak: TRT HaberDeprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Depremzede öğrencilerin nakil işlemleri nasıl olacak? YÖK Başkanı'ndan yüz yüze eğitim açıklaması Başvurular yarın başlıyor