Öğretmenlerin gözü o sonuçlardaydı! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin iller arası atama sonuçları belli oldu. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği sonuçlara e-Devlet v MEBBİS sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğretmenler, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden kullanıcı girişi ile sonuçları görebiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı