Öğretmenlerin gözü o sonuçlardaydı! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin iller arası atama sonuçları belli oldu. Milyonlarca öğretmenin merakla beklediği sonuçlara e-Devlet v MEBBİS sistemi üzerinden ulaşılabiliyor.

Öğretmenlerin gözü o sonuçlardaydı! Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenlerin iller arası atama sonuçları açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kadrolu öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğretmenler, e-Devlet ve MEBBİS üzerinden kullanıcı girişi ile sonuçları görebiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# milli eğitim bakanlığı # öğretmen ataması
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