Okullara 7 Yeni Ders Geldi! MEB açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Okullara 7 yeni ders geldi. Müfredata giren bu derslerin isimleri neler? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor.

Okullara 7 Yeni Ders Geldi! MEB açıkladı
Son Güncelleme:

MEB'in açıklamasına göre müfredata 7 yeni ders dahil oldu, böylelikle okullara 7 yeni ders daha geldi. İlkokul, ortaokul ve liselere gelen bu 7 yeni ders sonrası seçmeli ders sayısında artış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu onayladı ve program uygulanmaya başlandı. Bakın o derslerin isimleri neymiş...

Okullara 7 Yeni Ders Geldi

Okullara 7 Yeni Ders Geldi

MEB'in açıklamasına göre okullara gelen bu 7 dersin isimleri şu şekildedir;

  • Afet bilinci,

  • Ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları, nezaket,

  • Halk oyunları, masal ve destanlar,

okullara yeni dersler

  • Temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları

  • Bilim uygulamaları,

  • Oyun, robotik kodlama,

  • Dijital ve geleneksel sanatlar,

Atatürk’ün Harp Okulu’nda aldığı dersler ve notlarıAtatürk’ün Harp Okulu’nda aldığı dersler ve notlarıTarih
# ilkokul # ortaokul # lise
Çok Okunanlar
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Normale Döndü! Barajlardaki Su Oranı Sonunda İstanbulluları Sevindiriyor!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Akdeniz'de Yine Deprem! AFAD ve Kandilli Bildirdi!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Asgari Ücret ile İlgili Son Dakika Açıklaması!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
Karadeniz, Ege, Marmara... Meteoroloji O İlleri Uyardı!
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te
Öne Çıkanlar CHP VE İYİ PARTİ TARİHTEN SİLİNİYOR!│Televizyon Gazetesi CHP VE İYİ PARTİ TARİHTEN SİLİNİYOR!│Televizyon Gazetesi Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor! Mütevazı Bütçeli Takımlar, Avrupa Futbolunun Devlerini Zorluyor!