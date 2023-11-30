Okullara 7 Yeni Ders Geldi! MEB açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Okullara 7 yeni ders geldi. Müfredata giren bu derslerin isimleri neler? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiriyor.
MEB'in açıklamasına göre müfredata 7 yeni ders dahil oldu, böylelikle okullara 7 yeni ders daha geldi. İlkokul, ortaokul ve liselere gelen bu 7 yeni ders sonrası seçmeli ders sayısında artış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu onayladı ve program uygulanmaya başlandı. Bakın o derslerin isimleri neymiş...
Okullara 7 Yeni Ders Geldi
MEB'in açıklamasına göre okullara gelen bu 7 dersin isimleri şu şekildedir;
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Afet bilinci,
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Ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları, nezaket,
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Halk oyunları, masal ve destanlar,
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Temel yaşam becerileri, aile, yapay zeka uygulamaları
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Bilim uygulamaları,
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Oyun, robotik kodlama,
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Dijital ve geleneksel sanatlar,