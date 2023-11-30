Okullara 7 Yeni Ders Geldi! MEB açıkladı

MEB'in açıklamasına göre müfredata 7 yeni ders dahil oldu, böylelikle okullara 7 yeni ders daha geldi. İlkokul, ortaokul ve liselere gelen bu 7 yeni ders sonrası seçmeli ders sayısında artış oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu onayladı ve program uygulanmaya başlandı. Bakın o derslerin isimleri neymiş...

Okullara 7 Yeni Ders Geldi

MEB'in açıklamasına göre okullara gelen bu 7 dersin isimleri şu şekildedir;

Afet bilinci,

Ahlak ve yurttaşlık, görgü kuralları, nezaket,

Halk oyunları, masal ve destanlar,