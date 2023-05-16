Onbinlerce öğrenci okullarına geri döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle naklini başka illere aldıran öğrencilerden 77 bin 647'sinin okullarına döndüğünü bildirdi.

Onbinlerce öğrenci okullarına geri döndü
Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mahmut Özer # nakil # deprem
18 Mayıs itibariyle başlıyor TUS sonuçları açıklandı ALES sonuçları açıklandı Depremzede öğrencilere ek kontenjan
Çok Okunanlar
1 İstanbul'da saatlerce sürecek elektrik kesintisi!
2 Muharrem İnce hakkında yeni gelişme
3 2023 seçimlerinde adaylar hangi ülkeden kaç oy aldı?
4 Tarihte 7 ünlü nasıl zehirlendi?
5 Araç sahipleri dikkat! 3 kat arttı