POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için gerçekleştirilen giriş sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.
Sınav sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.
Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.
Kaynak: TRT HaberDeprem bölgesinden kaç öğrenci nakledildi? LGS başvuru kılavuzu yayınlandı LGS tarihi belli oldu LGS'nin tarihi belli oldu