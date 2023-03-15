POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) alınacak 13 bin öğrenci için gerçekleştirilen giriş sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklandı
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Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) lisans mezunu 8 bin 160 erkek, 2 bin 240 kadın, ön lisans mezunu 800 erkek, 1800 kadın olmak üzere 13 bin öğrenci alınacak.

Sınav sonuçları, e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Kaynak: TRT Haber

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