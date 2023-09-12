Sınava girenler için ikinci şans! YKS ek yerleştirme süreci başladı
Üniversite yerleştirmelerinde maraton sürüyor. İlk etapta yerleşemeyen YKS adayları için 163 bin kişilik boş kontenjan bulunuyor. Adaylar 17 Eylül'e kadar ek yerleştirme tercihlerini yapabilecekler.
YKS adayları için üniversitelerde ikinci şans dönemi başladı. Üniversitelerde bu yıl herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar yaklaşık 163 bin kontenjan için tercih yapabilecek
Şehit ve gazi yakını, 34 yaş üstü kadınlar ile depremzedeler de bu kapsamdaki kontenjana dahil olacak. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek
Ek yerleştirme tercihleri 17 Eylül'e kadar sürecek. Bu yıl 1 milyon 63 bin 807 aday, YKS 2023 birinci yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmişti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi