Sınıflarda cep telefonu yasak mı? Öğrenci telefon getiremeyecek mi?

Sınıflarda cep telefonu yasak mı konusunda birçok kişi sorgulama yapıyor. Türkiye'de okullarda cep telefonu yasağı konusunda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama geldi! Yeni Eğitim ve öğretim yılı başlarken yapılan açıklamaya göre okullarda telefon yasağı mı geldi? Yasağın detaylarını beraber inceleyelim!

SINIFLARDA CEP TELEFONU YASAK MI?

Bilişim ağı ve cep telefonlarının iletişimi kolaylaştırmak, bilgiye daha hızlı erişim sağlamak ve günlük yaşamı daha verimli hale getirmek gibi birçok olumlu etkilerinin yanı sıra öğrenci davranışlarında bazı olumsuz değişikliklere sebep olmuştur. Öğrenci davranışlarında değişiklik ve telefonun amacı dışında kullanımı gibi olumsuz etkileri sebebiyle okullarda sınıflara telefonla giriş yasaklanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı özellikle bu olumsuz etkileri önlemek ve genç nüfustaki bu olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için Sağlık Bakanlığından aldığı elektromanyetik alanın kanserojen maddelerde listenin üst sıralarında olması sebebiyle çocukların ve gençlerin sağlığının korunması açısından telefon kullanımının okullarda sınırlandırılması gerekliliğini belirtmiştir.

ÖĞRETMENLER SINIFLARA TELEFONLA GİRECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamalarda çocukların cep telefonuyla derslere girmesini istemediğini ve bu konuda okul müdürlerinin gerekli önlemleri alacağını, öğretmenlerin ise gerekli olmadıkça derste telefon kullanmamaları rica etti. Edilen ricalar bakalım okullarda yer bulacak mı?

ÖĞRETMEN ODASI BULUŞMALARI

Her ayın son haftası bulunduğu ildeki öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Yusuf Tekin sahadaki öğretmenleri kabul ediyor ve onların taleplerini alıyor. Bakan Tekin sahada öğretmenlerle buluştuğu sırada bir öğretmenin sözleri dikkat çekti. Öğretmen "Sınıf otoritesi kurma konusunda öğrenciye karşı hiçbir yaptırımımız olamıyor." dedi. Bakan Tekin buna cevaben

Bunların tamamı birbirini tetikleyen şeyler dedi. Bu konuda tedbirler almak gerek ve bu konuda kararlıyız

Bakan Tekin'in cevabı tepkilere neden oldu. Ayrıca Bakan Tekin, okula devam ve sınıf tekrarları konusunda çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu konudaki yönetmelik çalışmalarının hazırlık aşamasında olduğunu söyledi.

KAYIT PARASI VERİLECEK Mİ?

Seminer haftasının ilk gününde açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, yaptıkları çalışmalarla okullara öğrenci kayıtlarını standarta bağlayacaklarını belirtti. Öğretmen seçimi veya sınıf seçimi için okullarda yapılan bazı uygulamaların hem öğretmeni rencide edici olduğunu hem de uygulamada aksaklıklar çıkarttığını belirtti.