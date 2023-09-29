Son Dakika ALES Başvuruları Başladı ALES/3 Başvuru Ne Zaman, Saat Kaçta, Ücreti Ne Kadar, Kaç TL?

ALES/3 başvuru işlemleri başladı. Her yıl 3 kez yapılan sınavın sonuncusu gerçekleşiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan takvime göre başvuru tarihleri belli oldu. 2023 ALES başvuru ekranı ziyaret ediliyor. Kasım ayında gerçekleşecek sınav için başvurular alınmaya başlıyor. ÖSYM'nin son dakika açıklaması geldi. Peki, ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

Son Dakika ALES Başvuruları Başladı

2023 ÖSYM takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 19 Kasım tarihinde uygulanacak.

Sınava başvurular, 29 Eylül-9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 29 Eylül 2023 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

Sınav başvuru ücreti 260 lira olarak belirlendi.