Son dakika! YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

Binlerce aday sonuçları heyecanla bekliyordu. YKS ek tercih sonuçları açıklandı! Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

Son dakika! YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek tercih sonuçlarına nasıl bakılır?
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Binlerce aday sonuçları heyecanla bekliyordu. YKS ek tercih sonuçları açıklandı! Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Son dakika! YKS ek tercih sonuçları açıklandı! YKS ek tercih sonuçlarına nasıl bakılır? - Resim : 1Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Eylül 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy: "Sevgili gençler, 2023-YKS Ek Yerleştirme süreci tamamlandı. Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum."

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