Türkiye'deki En İyi 20. Üniversite Anadolu'dan Seçildi...
Güney Kore'de bulunan bir sıralama şirketi, Türkiye'deki en iyi 20. üniversite olarak Anadolu'daki o üniversiteyi seçti. Bakın o üniversite hangi şehirden çıktı...
Güney Kore'deki saygın bir üniversite sıralama şirketi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni Türkiye'deki en iyi 20. üniversite olarak seçti. Bu sıralama şirketi EBYÜ'yü, akademik kalitesi ve uluslararası öğrencilere sunduğu kültürel, maddi, sosyal, teorik ve pratik eğitim imkanlarına odaklanarak değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, ülke genelinde 173 üniversite arasında yüksek bir başarıya imza atan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 20. sıraya yerleştirildi. Ayrıca, dünya genelindeki 8 bin 60 üniversite içinde de yüzde 14’ük dilimde yer alarak uluslararası alanda önemli bir konum elde etti.
Türkiye'deki En İyi 20. Üniversite
Türkiye'deki en iyi 20. üniversite seçilenErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nün rektörü Prof. Dr. Akın Levent, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:
“Bu başarı, akademik kadromuzun özverili çalışmalarının ve üniversitemizdeki eğitim kalitesinin uluslararası düzeyde ne kadar saygın olduğunun bir göstergesidir. Üniversitemizin uluslararası düzeyde rekabetçi harç bedelleriyle öğrencilere ekonomik bir eğitim imkânı sağlaması ve akademik mükemmeliyeti, araştırma imkanları ile uluslararası öğrencilere sunduğu avantajlar bu önemli sıralamanın içerisinde yüksek bir skor elde etmemizi sağlamıştır”. Rektör Levent son olarak “Öğrenci odaklı anlayışımız, modern altyapımız ve uluslararası düzeydeki başarılarımızla, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi adını dünya genelinde duyurmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen değerli akademisyenlerimiz ve tüm üniversite personelimize de teşekkürlerimi iletiyorum”
Kaynak: İhlas Haber Ajansı