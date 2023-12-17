Türkiye'deki En İyi 20. Üniversite Anadolu'dan Seçildi...

Güney Kore'deki saygın bir üniversite sıralama şirketi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’ni Türkiye'deki en iyi 20. üniversite olarak seçti. Bu sıralama şirketi EBYÜ'yü, akademik kalitesi ve uluslararası öğrencilere sunduğu kültürel, maddi, sosyal, teorik ve pratik eğitim imkanlarına odaklanarak değerlendirdi. Yapılan değerlendirmede, ülke genelinde 173 üniversite arasında yüksek bir başarıya imza atan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 20. sıraya yerleştirildi. Ayrıca, dünya genelindeki 8 bin 60 üniversite içinde de yüzde 14’ük dilimde yer alarak uluslararası alanda önemli bir konum elde etti.

Türkiye'deki En İyi 20. Üniversite

Türkiye'deki en iyi 20. üniversite seçilenErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nün rektörü Prof. Dr. Akın Levent, konuyla ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu: