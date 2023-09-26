Ücretli Öğretmenler Özlük Hakkı İstiyor!
Ücretli öğretmenler sosyal medya platformunda bir araya geldi. Asgari ücretin altında, hiçbir özlük hakkı olmadan çalışan öğretmenler sorunlarını duyurmaya çalıştı. Sohbet odasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı. Bursalı, "Bu sistem derhal tasfiye edilmeli." dedi.
Atama yapılmıyor, sorun "ucuza" çözülüyor. Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında, hiçbir özlük hakkı olmadan çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir ayda yalnızca 16 gün üzerinden SGK primlerinin yatırılan ücretli öğretmenler sosyal medya platformunda bir araya geldi.
Vatan Partisi Çözümü Sıraladı
Ücretli öğretmenlerin buluştuğu sohbet odasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı. Bursalı, kanser, kangren olmuş Ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade etti.
"Bu düzende faize, rüşvete, vurgunculuğa, lükse, israfa, kaynak var, Eğitime yok!" ifadelerini kullanan Bursalı, "Ama bizim kaynağımız var, Türkiye'de bankalar 2022 yılında 433 milyar TL kar ederken, aynı yıl eğitim bütçemiz 274 milyar TL!" dedi.
Yurtdışındaki 500 milyar dolara işaret eden Özgür Bursalı, "Bu kaynakların eğitimde değerlendirildiği ortamda, bir tane Öğretmenimiz gözyaşı dökmez. Ama bunun için güçlü hükümet şart!" vurgusu yaptı.
- Üretim Devriminin temel gücü Öğretmenlerimizdir. Öğretmenlerini ayak altında bırakan bir sistem yaşayamaz. O sistemin hükümetleri de ayakta kalamaz.Vatan Partisi, Eğitim Ordumuzu baştacı yapacak. Ücretli Öğretmenlerin kısa vadede insanca yaşam koşullarının sağlanması için mücadeleyi büyütecek.Nitelikli ve üretken bir nesil yetiştirmek için Eğitim sistemi baştan aşağıya düzenlenecek.