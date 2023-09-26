Ücretli Öğretmenler Özlük Hakkı İstiyor!

Atama yapılmıyor, sorun "ucuza" çözülüyor. Ücretli öğretmenler asgari ücretin altında, hiçbir özlük hakkı olmadan çalışmak zorunda bırakılıyor. Bir ayda yalnızca 16 gün üzerinden SGK primlerinin yatırılan ücretli öğretmenler sosyal medya platformunda bir araya geldi.

Vatan Partisi Çözümü Sıraladı

Ücretli öğretmenlerin buluştuğu sohbet odasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da katıldı. Bursalı, kanser, kangren olmuş Ücretli öğretmenlik sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade etti.

"Bu düzende faize, rüşvete, vurgunculuğa, lükse, israfa, kaynak var, Eğitime yok!" ifadelerini kullanan Bursalı, "Ama bizim kaynağımız var, Türkiye'de bankalar 2022 yılında 433 milyar TL kar ederken, aynı yıl eğitim bütçemiz 274 milyar TL!" dedi.

Yurtdışındaki 500 milyar dolara işaret eden Özgür Bursalı, "Bu kaynakların eğitimde değerlendirildiği ortamda, bir tane Öğretmenimiz gözyaşı dökmez. Ama bunun için güçlü hükümet şart!" vurgusu yaptı.