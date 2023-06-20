Bu listeye bakmadan üniversite tercihi yapmayın! İşte Türkiye'nin en iyi 10 üniversitesi

Üniversite eğitimi, kişileri hem iş hayatına hem de yaşama olumlu yönde hazırlamakta. Bu yüzden iyi bir üniversitede okumak her gencin hayali. 2022 - 2023 YKS sürecinin sona ermesiyle, üniversite adaylarını ve ailelerini kritik bir dönem bekliyor. O da tercih dönemi. En az sınav kadar önemli olan üniversite tercihlerinin bilinçli yapılması gerekiyor.

Peki Türkiye'deki en iyi 10 üniversite hangisi? URAP (University Ranking by Academic Performance) 2022-2023 sıralamasına göre Türkiye’deki üniversitelerin ilk 10'u şu şekilde:

10. İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitesi olan Bilkent’in kuruluş hazırlıkları 1967’ye dayanır. Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alınmasıyla başlayan bu hazırlıklar, bugün 50.000’in üzerinde mezun vermiş bir araştırma üniversitesinin temellerini atmıştır.

9. EGE ÜNİVERSİTESİ

Ege Üniversitesi, Türkiye’nin dördüncü üniversitesi olarak 20 Mayıs 1955 tarihinde yayınlanan 6595 sayılı kanunla kurulmuş ve 5 Kasım 1955 tarihinde, eğitim-öğretim hayatına başlamıştır.

8. GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile 1926 yılında temelleri atılan Gazi Üniversitesi, "Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" adıyla açılmıştır. İsmi 1929 yılında "Gazi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü" olarak değiştirilmiş, 1976 yılında “Gazi Eğitim Enstitüsü” adını almış, 1982 yılında da “Gazi Üniversitesi” kimliğine kavuşmuştur.

7. SABANCI ÜNİVERSİTESİ

Sabancı Üniversitesi, 1999 yılında İstanbul'da kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Kurulma kararı 1994 yılında Hacı Ömer Sabancı Vakfı önderliğinde Sabancı topluluğu tarafından kurulma kararı alınmış Ekim 1999'da Türkiye'de liberal bilimler tarzı eğitim veren ilk yükseköğretim kurumu olarak öğretime başlamıştır.

6. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, salt bir yönetim biçimini değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi olduğu gibi; Ankara Üniversitesinin açılışı da, bilinen üniversite amaçlarının yanında, özel bir misyonun somutlaşmasını ifade eder.

5. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (İngilizce: İstanbul Technical University), kökleri 1773 yılına dayanan İstanbul'da yer alan bir devlet üniversitesi. 1773 yılında kurulan Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn, III. Mustafa döneminde mühendislik eğitimi vermek için askeri bir okul olarak kuruldu.

4. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Üniversitesi (İÜ), ana yerleşkesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan, Türkiye'nin en eski devlet üniversitesidir.

Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk Avrupa tarzı üniversite olarak kabul edilen Darülfünun'un doğrudan devamı olan İstanbul Üniversitesinin bazı birimlerinin temelleri İstanbul'un fethinin ertesi günü olan 30 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in emriyle kurulan Sahn-ı Seman medreselerine kadar dayandığından okulun kuruluşu bu tarihe dayandırılır. 1933 yılına kadar Darülfünun-ı Şahane, Darülfünun-ı Osmani ve İstanbul Darülfünunu adıyla eğitim veren kurum, 1 Ağustos 1933'te İstanbul Üniversitesi adını alır ve aynı yıl 18 Kasım'da Türkiye'deki ilk ve tek üniversite olarak eğitim hayatına başlar.

3. ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında uzman yetiştirmek üzere 15 Kasım 1956 tarihinde "Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü" adıyla eğitime başlamıştır. Üniversite "Kuruluş ve Hazırlıkları Hakkındaki 6887 Sayılı Kanun" 29 Ocak 1957 tarihinde yürürlüğe girmiştir. ODTÜ'yü özel statüsüne ve tüzel kişiliğine kavuşturan 7307 sayılı "Kuruluş Kanunu" ise 27 Mayıs 1959 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Hacettepe Tıp Merkezi kuruldu ve Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi hizmete girdi. 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı Kanun ile Hacettepe Üniversitesi kuruldu. 1954 yılından başlayarak örgütlenen ve gelişen birimler Üniversiteye bağlandı. Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri eğitime başladı.

1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Vakfı tarafından 1993 yılında kurulmuştur. Başlangıçta İstinye Yerleşkesi'nde konumlanan Üniversite yeni kampüsünün inşaatının tamamlanmasından sonra 2000 yılında Rumelifeneri mevkiindeki yerine taşınmıştır.

Kaynak: https://newtr.urapcenter.org/Rankings/2022-2023/GENEL-SIRALAMASI-2022