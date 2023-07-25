Üniversite tercihleri yapacaklar dikkat! İşte en öğrenci dostu şehirler

UNIAR tarafından her yıl yayınlanan, 'Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri' araştırmanın sonuçları açıklandı. Bu sene yayınlanan verilerde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ile yer verilmedi. Veriler, 70 ilde eğitim gören 40 bin üniversite öğrencisi üzerinden elde edildi. Veri sonuçlarına göre, öğrencilerin 27 ilde yaşamaktan memnuniyet duyduğu görülürken, 38 ilde ise yaşamaktan memnun olmadıkları sonucu elde edildi. İşte o çarpıcı araştırma...

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ OKUDUĞU ŞEHİRDEN VE HALKINDAN NE KADAR MEMNUN?

Araştırmada şu bilgilere yer verildi:

- Çalışma, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırmasının [TÜMA-2023] bir parçası olup, araştırma verileri 06 Şubat depreminden etkileyen 11 ilimiz dışındaki 70 ilimizdeki üniversitelerde öğrenim gören 40 bin öğrenciden toplanmıştır. Araştırmada veriler 10’lu Likert şeklinde 10 maddeden oluşan Şehir Memnuniyet Ölçeği (α=.94) ile toplanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 10 en yüksek ise 100’dür. Araştırmada şehirler 6 düzeyde seviyelendirilmiştir. Seviyeler (i ) A+, (ii ) A, (iii ) B, (iv ) C, (v ) D ve (vi ) FF olarak adlandırılmıştır.

- Sonuçlar; ülkemizde öğrenciler öğrenim gördükleri sadece 27 şehirden memnuniyet hissetmektedir. Buna karşın 38 şehir öğrenci memnuniyeti konusunda bir duyarlılığa sahip olmayıp öğrencilerin bu şehirden ve halkından ciddi anlamda memnuniyetsizliği söz konusudur.

- Türkiye'nin üniversite öğrenci başkentleri Eskişehir, Ankara ve Çanakkale’dir.

Kaynak: https://www.uniar.net/_files/ugd/779fe1_4016067dc1084a5393d1015015c04d17.pdf