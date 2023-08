Verdikleri emeklerin karşılığını aldılar!

Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Haziran tarihinde katıldıkları Cambridge Exams Preliminary for Schools sınavının sonuçlarında başarı elde ettiler.

Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi 9. ve 10. sınıf öğrencileri, bir eğitim-öğretim dönemi boyunca verdikleri emeklerinin meyvesini, 10 Haziran tarihinde katıldıkları Cambridge Exams Preliminary for Schools sınav sonuçlarında aldı. Sınav sonuçlarına göre, toplamda 15 öğrenci sertifika almaya hak kazandı. Altınküre Fen ve Anadolu Lisesi tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin bu başarılarından dolayı içtenlikle tebrik ediyor, gelecekteki başarılarının da aynı ivmeyle devam etmesini diliyoruz. Bu başarılar, onların özverili çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkmaktadır” denildi.



Başarılı öğrencilerin sertifika dereceleri ise şu şekilde oldu; 10 A Şubesi’nden Mustafa A2, 11 C Şubesi’nden Aydan, B1N seviyesinde sertifikaya, 10 A Şubesi’nden Azra Subakan, B1+ seviyesinde sertifikaya, 10 Fen A Şubesi’nden Bahadır Genç, Sena Dündarlı B1 ve Ahsen Banu Sarı da B1+ seviyesinde sertifikaya, 11 Fen A Şubesi’nden Yağmur Çatalbaş, B2 seviyesinde sertifikaya, 11 Fen A Şubesi’nden Alperen Ayhan, B1+ seviyesinde sertifikaya,11 Fen A Şubesi’nden Ezel Berre Balcı B1 ve Sırma Güler de B1+seviyesinde sertifikaya, 11 Fen A Şubesi’nden Süeda Tombul, B1 seviyesinde sertifikaya, 11 Fen A Şubesi’nden Ayşenur Çınar ve Nadide Begüm Sandık, her ikisi de B2 seviyesinde sertifikaya, 11 A Şubesi’nden Sudenaz, A2 seviyesinde sertifikaya ve 11 A Şubesi’nden Said ve Ecrin, her ikisi de B1 seviyesinde sertifikaya sahip oldu.