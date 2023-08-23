YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2023 Boş kontenjan tercih zamanı ne zaman?

YKS sonuçlarının açıklanması ve yerleştirmeler bittikten sonra birçok bölümde boş kontenjanlar kaldı. Henüz hiçbir kontenjana yerleşemeyen kişiler ise YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? merak ediyorlar. 2023 yılı YKS ek tercih zamanı açıklandı mı? işte detaylar!

YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? 2023 Boş kontenjan tercih zamanı ne zaman?
YKS ek tercihler ne zaman başlıyor
Editör: Hasan Erdem Çelik
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YKS sonuçları Temmuz ayında açıklandı. YKS ek tercihler ne zaman açıklanıyor belli oldu mu? Yakın zamanda ise yerleştirme sonuçlarını açıklayan ÖSYM şimdi ise ek tercih dönemine hazırlanıyor. Tercihlerin ardından herhangi bir üniversite bölümüne yerleşemeyen kişiler ek tercihlerin ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. YKS ek tercihler ne zaman başlıyor? belli oldu mu gelin birlikte detaylı inceleyelim.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 EK TERCİHLER ZAMANI

YKS ek tercih dönemini henüz herhangi bir kontenjana yerleşmeyen binlerce kişi bekliyor. ÖSYM henüz ek tercihler konusunda bir duyuru paylaşmadı. Ancak her yıl olduğu gibi bu yılda üniversite kayıtları tamamlandıktan ve boş kontenjanlar belirlendikten sonra ek tercihler yapılacak. Bu yıl üniversite kayıtları 28 Ağustos 2023 ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu da demek oluyor ki 1 Eylül'den sonra ek tercihlerin açıklanması muhtemel. Ek tercihlerin ardından boş kontenjanların tamamı doldurulmuş olacak.

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YKS EK TERCİH ÜCRETLİ Mİ? ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra ÖSYM tercih dönemini başlatıyor. Tercih döneminden sonra yerleşen adaylar üniversitelerine giderek kayıt yaptırıyorlar. Ardından boş kalan kontenjanlar belirleniyor ve ek tercih dönemi başlatılıyor. Bu yıl YKS ek tercih dönemi henüz başlamadı ancak yakın zamanda başlayacak. Ek tercih döneminde ise tercih yaparken bir ücret ödemeniz gerekiyor. Bu ücret bu yıl 50TL olarak belirlendi. Ek tercih yapmadan önce ÖSYM'ye 50TL ödeyerek tercihlerinizi yapmalısınız. Tercihlerinizin ardından YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak gibi sorularda merakla cevap bekliyor. İşte bu konunun detayları da şu şekilde!

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YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2023 GÜNCEL

YKS ek tercihler ne zaman başlayacak sorusunun cevabı henüz belli değil. Ancak muhtemelen üniversite kayıt dönemi kapandıktan sonra gerçekleştirilecek olan ek tercih döneminin ardından YKS ek tercih sonuçları açıklanıyor olacak. Boş kontenjanların sayısı bu yıl çok fazla arttı ve öğrenciler dört gözle bu yıl açılacak olan ek tercihleri bekliyorlar. Ek tercih döneminde çok daha dikkatli olmalı ve istediğiniz bölümü iyi araştırarak tercih etmenizi tavsiye ederiz.

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