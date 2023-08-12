YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 8 Ağustos'ta tamamlanan tercih işlemlerinin ardından merak ediliyor. YKS'den aldıkları puan ve başarı sıralamalarına göre üniversite tercihlerini yapan öğrenciler şimdi de heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Peki, YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

YKS TERCİHLERİ SONA ERDİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılacağını duyurmuştu. Yani YKS tercihleri dün sona erdi.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlanan YKS tercihleriyle birlikte sonuçların açıklanacağı tarih merak ediliyor.

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan YKS tercihleri için gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

Bu yıl üniversite kayıt tarihlerinin 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak olmasından dolayı YKS tercih sonuçlarının 14-18 Ağustos tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

2023 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri geçtiğimiz yıl 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. Elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında sona ermişti.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bu yıl 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak.