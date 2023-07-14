YKS tercihleri yaklaşıyor! İşte iş bulma garantili üniversite bölümleri

En kolay iş bulan meslekler / en hızlı iş bulan meslekleri belirlemek için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “ÜNİ-VERi” bilgilerini paylaştı. Bu bilgilere göre mezuniyeti sonrası iş bulma imkanı en yüksek bölümler şu şekilde:

TIP

Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra kamuda işe başlama oranı yüzde 100. Mezuniyetin ardından geçen 6 aylık sürede iş bulma oranı yüzde 91,5. Başlangıç maaşı ise 5000 ila 8000 arasında değişiyor.

ECZACILIK

Eczacılık bölümü mezunları da en kolay iş bulan meslekler arasında ikinci sırada yer alıyor. Bölüm mezunlarının okulu bitirdikten sonraki 6 ay içinde iş bulma oranı yüzde 67,9. Mezuniyetin ardından geçen bir yıllık sürede iş bulma oranı yüzde 18,2 ve henüz mezun olmadan iş bulanların oranı yüzde 3,3. Kamuda istihdam oranı yok denecek kadar az. Başlangıç ücreti 2855 TL ile 5000 TL arasında.

ODYOLOJİ

Listenin üçüncü sırasında yine sağlık alanındaki bir bölüm yer alıyor. Odyoloji bölümü öğrenicilerinin mezuniyetin ardından geçen 6 aylık sürede iş bulma oranı yüzde 67,1 ve bir yıllık sürede iş bulma oranı yüzde 16,1. İlk işe başlama maaşları ise asgari ücret ve 5000 TL arasında değişiklik gösteriyor.

FİZYOTERAPİ

Dördüncü sırada yine bir salık alanı var: Fizyoterapi. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin mezun olduktan sonraki 6 ayda iş bulma oranı yüzde 57,8; bir yıl içinde bu oran yüzde 20,8 ve henüz öğrenci iken iş bulanların oranı ise yüzde 5,6. İşe başlama maaşları da asgari ücret ve 4500 TL arasında.

HEMŞİRELİK

Hemşirelik bölümü mezunları 6 aylık sürede yüzde 56,8 olan iş bulma oranı ile listenin beşinci sırasında. Mezunların bir yıl içinde iş bulma oranı yüzde 17,5 ve mezun olmadan işe başlayanların oranı ise yüzde 3,8. Başlangıç maaşları da diğer mesleklerle benzerlik gösteriyor; 2800 ile 4500 TL arasında. Kamuda işe başlama oranları ise yüzde 50 civarında.

PİLOTAJ

En kolay iş bulan mesleklerin altıncı sırasında Pilotaj bölümü var. Mezunların 6 aylık sürede iş bulma oranı yüzde 56,5 ve bir yıllık sürede iş bulma oranları yüzde 26,5. Öğrenci iken iş hayatına atılanların oranı yüzde 4,2. Pilotaj bölümü mezunlarının işe başladıklarında aldıkları ücret ise 7000 TL ve üzerinde değişiyor.

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü listenin yedinci sırasında. Bölüm mezunlarının 6 aylık sürede iş bulma oranları yüzde 55,9 ve bir yıllık sürede yüzde 16,4. İşe başlama maaşları ise ağırlıklı olarak asgari ücret.

ÖĞRETMENLİK

Öğretmenlik mesleği genel başlık altında toplanmış. Bölüm bölüm ayrım yapılmamış. Mezunların 6 ayda iş bulma oranı yüzde 55,6; bir yılda iş bulma oranı ise yüzde 11,4. Kamuda çalışma oranları yüzde 70 oranında.

Öğretmenlik mezunlarının sınav süreci bitmiyor. Üniversite eğitiminin ardından bir de KPSS maratonu bulunuyor. Burada ufak bir hatırlatma yapmak gerekiyor. Her yıl yapılan KPSS atamalarını yakından takip etmek önemli. Zira bazı öğretmenlik bölümlerinde alınlar fazla bazılarında ise yok denecek kadar az.

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

İnşaat sektörü de ülkemizde milyonlarca insanın istihdam edildiği alanların başında geliyor. Sektörün büyüklüğü inşaat mühendislerine olan talebi de artırıyor. İnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının 6 aylık sürede iş bulma oranı yüzde 55,2; bir yıllık sürede iş bulma oranları ise yüzde 17,6. Öğrenci iken iş bulma oranları diğer mesleklere göre yüksek yüzde 8,6. Başlangıç ücretleri de asgari ücret ila 5000 TL arasında.

SAĞLIK HİZMETLERİ

İlk onda sağlık hizmetleri bölümü de bulunuyor. Bölüm mezunlarının 6 aylık süre zarfında iş bulma oranı yüzde 54; bir yıllık sürede iş bulma oranı yüzde 15,7 ve öğrenci iken iş bulma oranı ise yüzde 11,6. Başlangıç ücretleri ise asgari ücretten başlıyor ve 5000 liraya kadar çıkıyor.

Kaynak: cbiko.gov.tr