Yurt dışına üniversite imkanı! Bu söz ile dolandırılabilirsiniz

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yöntemlerine karşı uyardı. Eğitim vaadiyle dolandırıyorlar.

Yurt dışına üniversite imkanı! Bu söz ile dolandırılabilirsiniz
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Erzincan Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcıların yöntemlerine karşı vatandaşları sürekli olarak uyarmaya devam ediyor.
Emniyet tarafından sık sık yapılan paylaşımlarla vatandaşların bilinçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede Erzincan Emniyet Müdürlüğü, yurt dışında üniversite imkanı sunarak vatandaşları dolandıran kişilere karşı uyarıda bulundu.

ÜNİVERSİTELER RESMİ KAYNAKTAN TEYİT EDİLMELİ

“Sınavsız üniversite ve denklik” gibi vaatlerle vatandaşların kandırıldığını kaydeden İl Emniyet Müdürlüğü, bu gibi durumlarda üniversitelerin resmi kaynaklarından teyit edilmesi gerektiğini söyledi.

HER DUYURU DOĞRU OLMAYABİLİR


YÖK ve e-devlet üzerinden teyit edilmesi gerektiğini de belirten emniyet, “Yurt dışı üniversite reklamlarına dikkat! ‘Sınavsız üniversite, mezuniyet sonrası denklik’ gibi vaatlerle sunulan yanıltıcı reklam ve duyurulara itibar etmeyin.
Üniversitelerin tanınma ve denklik durumunu resmî kaynaklardan teyit edin. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarına aracı danışmanlık şirketleri aracılığıyla ‘indirimli, her şey dahil’ gibi vaatlerle kayıt yapılacağını iddia eden asılsız içeriklere itibar etmeyin.Resmi web sitelerini kullanın

RESMİ SİTELER KULLANILMALI

Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının resmî olarak tanınma durumunu YÖK veya e-devlet https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima- belgesi-sorgulama aracılığıyla teyit edin. Yurt dışı yükseköğretim kurumlarının denklik durumunu YÖK https://denklik.yok.gov.tr/ aracılığıyla teyit edin.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# eğitim # Dolandırıclık # üniversite # Erzincan
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