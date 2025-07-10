10 temmuz 2025 dolar kuru ne kadar oldu? Euro kaç tl?

Dolar 40 lirayı geçti, euro 47 liranın üzerine çıktı. Merkez Bankası’nın politikaları ve küresel piyasalardaki dalgalanma etkisini sürdürüyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
10 temmuz 2025 dolar kuru ne kadar oldu? Euro kaç tl?
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10 Temmuz Çarşamba sabahı itibarıyla dövizdeki yükseliş devam ediyor. Güne dolar 40,07 TL, euro ise 47,03 TL seviyelerinde başladı. Yatırımcılar ve vatandaşlar, kurlardaki anlık değişimleri yakından izliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 9 Temmuz tarihli efektif döviz kuru verileri şu şekilde:

– Dolar: alış 39,9341 TL – satış 40,0942 TL
– Önceki gün: alış 39,9053 TL – satış 40,0652 TL

Uluslararası piyasalarda dün akşam:

– Euro/dolar: 1,1710
– Sterlin/dolar: 1,3590
– Dolar/yen: 146,50 seviyelerindeydi.

Yeni günün ilk saatlerinde:

– Dolar/TL: alış 40,0310 – satış 40,0624
– Euro/TL: 47,0381

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